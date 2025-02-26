Giriş Tarihi: 26.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
14:22
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Konyaspor maç tarihi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta karşılaşmalarında Galatasaray Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının son maçına çıkan sarı kırmızılı ekip puan tablosunda 4 puanla 2. sırada yer alırken, C grubunda lider konumda Konyaspor bulunuyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maç tarihi ve saati!