Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Konyaspor maç tarihi!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 14:22

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Konyaspor maç tarihi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta karşılaşmalarında Galatasaray Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının son maçına çıkan sarı kırmızılı ekip puan tablosunda 4 puanla 2. sırada yer alırken, C grubunda lider konumda Konyaspor bulunuyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maç tarihi ve saati!

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Konyaspor maç tarihi!

Taraftarın heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası organizasyonunda Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Grup maçları sonrasında çeyrek final heyecanı yaşanacak. Galatasaray rakibini yenerek 3 puan alması halinde gruptan çıkacak. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Konyaspor maç tarihi!

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında 27 Şubat Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Konyaspor maç tarihi!

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Konyaspor maç tarihi!

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, rakibini yenerek 3 puan alması halinde gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının sonucu beklenecek.

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Konyaspor maç tarihi!
SON DAKİKA