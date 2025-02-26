Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Konyaspor maç tarihi!

Taraftarın heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası organizasyonunda Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Grup maçları sonrasında çeyrek final heyecanı yaşanacak. Galatasaray rakibini yenerek 3 puan alması halinde gruptan çıkacak. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?