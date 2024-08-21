Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı canlı yayın kanalı

Galatasaray, başarılarına bir yenisini daha eklemek için bu akşam sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Manchester United ve Bayern Münih karşılaşmalarında başarılı bir performans sergileyen sarı kırmızılılar Young Boys karşısında da aynı performansı sürdürmek istiyor. Bern kentindeki Wankdorf Stadyumunda gerçekleşecek karşılaşmanın yayıncı luruluşu belli oldu. Peki, Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Young Boys Galatasaray maçı canlı izle bilgisi!