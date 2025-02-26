Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maç tarihi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç için geri sayım başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Gaziantep FK maçında kadroda rotasyona gitmesi beklenirken, sarı lacivertliler kupa müsabakasında 2 oyuncusundan faydalanamayacak. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?