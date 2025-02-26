Giriş Tarihi: 26.02.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
14:23
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maç tarihi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, grup aşamasının son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılarak, grubunda lider konuma yükselmişti. Şimdi ise liderliği korumak için son maçına çıkacak. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın tarihi ve saati!