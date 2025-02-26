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Haberler Galeri Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maç tarihi!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 13:49 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 14:23

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maç tarihi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, grup aşamasının son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılarak, grubunda lider konuma yükselmişti. Şimdi ise liderliği korumak için son maçına çıkacak. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın tarihi ve saati!

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maç tarihi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç için geri sayım başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Gaziantep FK maçında kadroda rotasyona gitmesi beklenirken, sarı lacivertliler kupa müsabakasında 2 oyuncusundan faydalanamayacak. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maç tarihi!

ZTK GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

Gruptaki ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.

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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maç tarihi!

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği maç 27 Şubat Perşembe günü Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maç tarihi!

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş üstlenecek.

Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maç tarihi!

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında süre alamayacak.

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