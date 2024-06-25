Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:40
HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?
Avrupa Şampiyonası devam ederken D Grubu'nda mücadele eden iki favori takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. İlk maçta Polonya'yı 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise Fransa ile 0-0 berabere kalan Hollanda, grupta 4 puan ve gol fazlasıyla zirvede yer alıyor. Maçın detayları ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki Hollanda-Avusturya EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Hollanda-Avusturya maçı canlı izle