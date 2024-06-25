HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İki takımda mücadeleden galip ayrılıp son 16 turunu garantilemek istiyor. Peki Hollanda-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Hollanda-Avusturya karşılaşmasının detayları…