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Haberler Galeri HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:40

HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası devam ederken D Grubu'nda mücadele eden iki favori takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. İlk maçta Polonya'yı 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise Fransa ile 0-0 berabere kalan Hollanda, grupta 4 puan ve gol fazlasıyla zirvede yer alıyor. Maçın detayları ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki Hollanda-Avusturya EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Hollanda-Avusturya maçı canlı izle

HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İki takımda mücadeleden galip ayrılıp son 16 turunu garantilemek istiyor. Peki Hollanda-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Hollanda-Avusturya karşılaşmasının detayları…

HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

HOLLANDA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dev karşılaşmada Hollanda ve Avusturya kozlarını paylaşacak.
Hollanda-Avusturya karşılaşması 25 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

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HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

HOLLANDA-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollanda-Avusturya TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

HOLLANDA-AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE
Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

HOLLANDA-AVUSTURYA CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın hangi kanalda yayında, saat kaçta?

D GRUBU PUAN SIRALAMASI
Hollanda 4 puan
Fransa 4 puan
Avusturya 3 puan
Polonya 0 puan

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