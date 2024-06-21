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Haberler Galeri HOLLANDA FRANSA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Hollanda Fransa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 06:01

HOLLANDA FRANSA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Hollanda Fransa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2024'te D Grubu'nda bugün Hollanda ve Fransa karşı karşıya geliyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenleniyor. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyonda Hollanda gruplarda oynadığı ilk maçta Polonya'yı 2-1 geçerken Fransa ise Avusturya karşısında tek farkla galip gelmişti. Mücadele öncesi Hollanda Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. İşte TRT 1 canlı izle erkanı ile Hollanda Fransa maçı canlı yayın izle linki ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…

HOLLANDA FRANSA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Hollanda Fransa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2024'te D Grubu'nda bugün Hollanda-Fransa mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırma konusu oldu. EURO maçları bu yıl TRT 1 canlı yayın izle ekranı üzerinden naklen ve şifresiz olarak takip ediliyor. Peki, Hollanda Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte TRT 1 canlı izle ile Hollanda Fransa maçı canlı yayın izle linki…

HOLLANDA FRANSA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Hollanda Fransa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

HOLLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak Hollanda - Fransa karşılaşması 21 Haziran cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

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HOLLANDA FRANSA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Hollanda Fransa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

HOLLANDA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda - Fransa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA FRANSA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Hollanda Fransa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

TRT 1 CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçlarını canlı takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

HOLLANDA FRANSA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Hollanda Fransa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Giroud, Thuram

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