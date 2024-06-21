HOLLANDA FRANSA MAÇI CANLI İZLE: EURO 2024 Hollanda Fransa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

EURO 2024'te D Grubu'nda bugün Hollanda ve Fransa karşı karşıya geliyor. 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenleniyor. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyonda Hollanda gruplarda oynadığı ilk maçta Polonya'yı 2-1 geçerken Fransa ise Avusturya karşısında tek farkla galip gelmişti. Mücadele öncesi Hollanda Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. İşte TRT 1 canlı izle erkanı ile Hollanda Fransa maçı canlı yayın izle linki ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…