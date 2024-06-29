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Haberler Galeri İsviçre - İtalya maçı canlı yayın izle! İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu
Giriş Tarihi: 29.06.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 11:01

İsviçre - İtalya maçı canlı yayın izle! İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024, bugün İsviçre-İtalya karşılaşmasıyla devam ediyor. B Grubu'nu ikinci tamamlayan İtalya, A Grubu'nu ikincisi İsviçre ile eşleşti. Polonyalı hakem Szymon Marciniak yöneteceği mücadele Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Futbolseverler "İsviçre İtalya maçı canlı izle" için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki, İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

İsviçre - İtalya maçı canlı yayın izle! İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu

İsviçre İtalya maçı canlı izle araştırılıyor. İsviçre ve İtalya EURO 2024'te son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 61 kez karşı karşıya gelen iki takım çeyrek final biletini almak için mücadele edecek. Peki, İsviçre-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İsviçre-İtalya maçı canlı yayın izle ve karşılaşma hakkında bilgiler...

İsviçre - İtalya maçı canlı yayın izle! İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre - İtalya mücadelesi bugün saat 19.00'da başlayacak.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak yöneteceği mücadele Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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İsviçre - İtalya maçı canlı yayın izle! İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İsviçre - İtalya maçı canlı yayın izle! İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu

MUHTEMEL 11'LER

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

İtalya: Donnarumma, Darmian, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco, Scamacca, Chiesa

İsviçre - İtalya maçı canlı yayın izle! İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu

TRT SPOR CANLI İZLE

İsviçre-İtalya maçını canlı yayında izlemek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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