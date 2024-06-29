Giriş Tarihi: 29.06.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
11:01
İsviçre - İtalya maçı canlı yayın izle! İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024, bugün İsviçre-İtalya karşılaşmasıyla devam ediyor. B Grubu'nu ikinci tamamlayan İtalya, A Grubu'nu ikincisi İsviçre ile eşleşti. Polonyalı hakem Szymon Marciniak yöneteceği mücadele Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Futbolseverler "İsviçre İtalya maçı canlı izle" için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki, İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…