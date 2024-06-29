İsviçre - İtalya maçı canlı yayın izle! İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 son 16 turu

İsviçre İtalya maçı canlı izle araştırılıyor. İsviçre ve İtalya EURO 2024'te son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 61 kez karşı karşıya gelen iki takım çeyrek final biletini almak için mücadele edecek. Peki, İsviçre-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İsviçre-İtalya maçı canlı yayın izle ve karşılaşma hakkında bilgiler...