DEV DERBİ ZAMANI! Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti için son viraja girildi. Atletico Madrid, kendi sahasında ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlıyor. İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, bu avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmak isterken, Atletico Madrid'in turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Peki; Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, dev mücadeleye dair tüm detaylar…