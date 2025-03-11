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Haberler Galeri DEV DERBİ ZAMANI! Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 10:09

DEV DERBİ ZAMANI! Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti için büyük bir mücadeleye sahne olacak Madrid derbisinde, Atletico Madrid, Metropolitano Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, avantajını koruyarak turu geçmek istiyor. Öte yandan, Atletico Madrid'in çeyrek finale çıkabilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Futbolseverler ise "Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte dev derbiye dair tüm detaylar…

DEV DERBİ ZAMANI! Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti için son viraja girildi. Atletico Madrid, kendi sahasında ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlıyor. İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, bu avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmak isterken, Atletico Madrid'in turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Peki; Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, dev mücadeleye dair tüm detaylar…

DEV DERBİ ZAMANI! Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid- Real Madrid rövanş müsabakası 12 Mart Çarşamba günü oynanacak.

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DEV DERBİ ZAMANI! Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Metropolitano'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

DEV DERBİ ZAMANI! Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

DEV DERBİ ZAMANI! Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchoumeni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe