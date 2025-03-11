Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
10:09
DEV DERBİ ZAMANI! Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti için büyük bir mücadeleye sahne olacak Madrid derbisinde, Atletico Madrid, Metropolitano Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk ediyor. İlk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, avantajını koruyarak turu geçmek istiyor. Öte yandan, Atletico Madrid'in çeyrek finale çıkabilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Futbolseverler ise "Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte dev derbiye dair tüm detaylar…