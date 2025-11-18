Giriş Tarihi: 18.11.2025 19:18
MİLLİ MAÇ DETAYLARI: İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda? İşte A Milli takım maçı yayın saati ve kanalı
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik bir mücadeleye çıkacak A Milli Futbol Takımı, son maçta İspanya'yı yenerek grubu moralli bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. 12 puanla İspanya'nın 3 puan gerisinde bulunan Türkiye, bu önemli karşılaşmayı kazanmak istiyor. Futbolseverler, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda?