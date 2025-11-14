MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.11.2025 07:50

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan A Milli Takım, grubu 2. sırada bitirmek için sahaya çıkacak. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçının tarihi, saati ve canlı yayın kanalı merak konusu. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?İşte, A Milli Takım maç takvimi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı konuk edecek. 4 maçta 9 puan toplayan Türkiye, Bulgaristan karşısında alacağı sonuçlarla gruptaki sıralamasını garantilemeyi hedefliyor. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi milli maç tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, futbolseverlerle TV8 ekranlarında buluşacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla yoluna devam ediyor. İlk 4 maçını geride bırakan Ay-Yıldızlılar'ın grup aşamasında oynayacağı 2 karşılaşma daha bulunuyor. İşte Türkiye'nin kalan maç takvimi:

15.11.2025 20:00 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 22:45 İSPANYA - TÜRKİYE