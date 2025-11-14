Giriş Tarihi: 14.11.2025 07:50
MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan A Milli Takım, grubu 2. sırada bitirmek için sahaya çıkacak. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçının tarihi, saati ve canlı yayın kanalı merak konusu. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?İşte, A Milli Takım maç takvimi.