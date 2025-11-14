MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı konuk edecek. 4 maçta 9 puan toplayan Türkiye, Bulgaristan karşısında alacağı sonuçlarla gruptaki sıralamasını garantilemeyi hedefliyor. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi milli maç tarihi ve saati merak ediliyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?