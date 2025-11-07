Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.11.2025 15:51

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025-2026: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. E Grubu'nda yoluna devam eden A Milli Futbol Takımı, kritik karşılaşmada Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Grubunda üst sıraları hedefleyen Milliler, sahadan galibiyetle ayrılarak puan avantajını elinde tutmak istiyor. Türkiye-Bulgaristan maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde sahne alacak A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında Bulgaristan'la mücadele edecek. Grupta kritik bir pozisyonda bulunan Milliler, kazanarak moral bulmak ve avantaj elde etmek istiyor. Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maç takvimi...

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü TSİ 20.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, futbolseverlerle TV8 ekranlarında buluşacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 9 puanla yoluna devam ediyor. İlk 4 maçını geride bırakan Ay-Yıldızlılar'ın grup aşamasında oynayacağı 2 karşılaşma daha bulunuyor. İşte Türkiye'nin kalan maç takvimi:

15.11.2025 20:00 TÜRKİYE - BULGARİSTAN
18.11.2025 22:45 İSPANYA - TÜRKİYE

