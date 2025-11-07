Giriş Tarihi: 07.11.2025 15:51
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025-2026: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. E Grubu'nda yoluna devam eden A Milli Futbol Takımı, kritik karşılaşmada Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Grubunda üst sıraları hedefleyen Milliler, sahadan galibiyetle ayrılarak puan avantajını elinde tutmak istiyor. Türkiye-Bulgaristan maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?