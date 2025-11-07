MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025-2026: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde sahne alacak A Milli Takım, gruptaki bir sonraki maçında Bulgaristan'la mücadele edecek. Grupta kritik bir pozisyonda bulunan Milliler, kazanarak moral bulmak ve avantaj elde etmek istiyor. Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maç takvimi...