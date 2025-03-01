Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
13:55
Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de forma giyecek mi?
İtalya Serie A'nın 27. haftasında büyük bir mücadeleye tanıklık edilecekken, Napoli ile Inter karşı karşıya geliyor. Ligde 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 56 puan toplayan Napoli, ikinci sırada yer alırken; Inter ise 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 57 puanla lider konumda bulunuyor. Bu kritik maçın saati yaklaşırken, futbolseverler karşılaşma hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Napoli-Inter maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de forma giyecek mi?