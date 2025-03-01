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Haberler Galeri Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de forma giyecek mi?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 13:55

Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de forma giyecek mi?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında büyük bir mücadeleye tanıklık edilecekken, Napoli ile Inter karşı karşıya geliyor. Ligde 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 56 puan toplayan Napoli, ikinci sırada yer alırken; Inter ise 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 57 puanla lider konumda bulunuyor. Bu kritik maçın saati yaklaşırken, futbolseverler karşılaşma hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Napoli-Inter maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de forma giyecek mi?

Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de forma giyecek mi?

Napoli ile İnter arasında heyecanla beklenen mücadeleye sayılı saatler kaldı. Napoli, son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak formda olmasa da, evinde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle güçlü bir performans sergiledi. Ancak, son olarak Como'ya kaybetmeleriyle liderlik İnter'e geçti. Öte yandan İnter, deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, son iki dış saha maçını ise kaybetti. Napoli-Inter maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de forma giyecek mi? İşte karşılaşmanın detayları haberin devamında...

Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de forma giyecek mi?

NAPOLİ - INTER MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 27. haftası kapsamında oynanacak Napoli- İnter maçı 1 Mart Cumartesi 20.00'de düzenlenecek.

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Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de forma giyecek mi?

NAPOLİ- İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu heyecan verici karşılaşma, futbolseverlerle buluşmak için hazır. Maç, S Sport Plus ve dijital platform EXXEN üzerinden naklen canlı olarak yayınlanacak.

Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de forma giyecek mi?

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE FORMA GİYECEK?
İtalya Kupası'ndaki rotasyonun ardından Simone Inzaghi, as oyuncularını yeniden sahaya sürecek. Sommer'in sakatlığından dolayı kaleyi Josep Martinez koruyacak. Defansta Acerbi ve Bastoni yer alırken, Bisseck de ilk 11'deki yerini alacak. Pavard ise yedek kulübesinde kalacak. Kanatlarda ise Dumfries ve Dimarco görev alacak. Orta sahada, Barella ve Mkhitaryan'ın yanına Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'e dönerek takıma katkı sağlayacak.

Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de forma giyecek mi?

NAPOLİ MUHTEMEL İLK 11

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Lukaku, Raspadori