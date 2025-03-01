Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de forma giyecek mi?

Napoli ile İnter arasında heyecanla beklenen mücadeleye sayılı saatler kaldı. Napoli, son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak formda olmasa da, evinde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle güçlü bir performans sergiledi. Ancak, son olarak Como'ya kaybetmeleriyle liderlik İnter'e geçti. Öte yandan İnter, deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, son iki dış saha maçını ise kaybetti. Napoli-Inter maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de forma giyecek mi? İşte karşılaşmanın detayları haberin devamında...