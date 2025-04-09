Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray’da BCL heyecanı!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gösterdiği başarı ile adından söz ettiren Galatasaray Basketbol Takımı, çeyrek finalde Nymburk karşısında tur atlamaya çalışacak. Peki; Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?