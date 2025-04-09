Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
10:15
Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da BCL heyecanı!
Galatasaray Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) çeyrek final ilk maçında Çek ekip Nymburk karşısında olacak. İki maçtan oluşacak turda rövanşlar gelecek hafta oynanacak. Basketbolseverler ekran başında. Yarı final biletini almak isteyen sarı kırmızılar 2. maçı evinde oynayacak. Peki; Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?