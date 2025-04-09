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Haberler Galeri Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da BCL heyecanı!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:15

Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'da BCL heyecanı!

Galatasaray Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) çeyrek final ilk maçında Çek ekip Nymburk karşısında olacak. İki maçtan oluşacak turda rövanşlar gelecek hafta oynanacak. Basketbolseverler ekran başında. Yarı final biletini almak isteyen sarı kırmızılar 2. maçı evinde oynayacak. Peki; Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HİLAL AYTAÇ
Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray’da BCL heyecanı!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gösterdiği başarı ile adından söz ettiren Galatasaray Basketbol Takımı, çeyrek finalde Nymburk karşısında tur atlamaya çalışacak. Peki; Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray’da BCL heyecanı!

NYMBURK - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda oynanacak Nymburk - Galatasaray maçı 9 Nisan bugün gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

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Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray’da BCL heyecanı!

NYMBURK - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yarı finale çıkmak isteyen takımlar potada. Nymburk - Galatasaray maçı Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray’da BCL heyecanı!

RÖVANŞ 15 NİSAN'DA

İki basamaktan oluşan turda yarı finale çıkan takım iki karşılaşmanın sonunda netlik kazanacak. Rövanş karşılaşması 15 Nisan Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Nymburk - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray’da BCL heyecanı!