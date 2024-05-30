Giriş Tarihi: 30.05.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
14:41
Sakaryaspor Bodrumspor maçı canlı izle! 1. Lig Play-Off finali Sakaryaspor Bodrumspor maçı canlı yayın hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı maçta heyecan dorukta. Sakaryaspor Bodrumspor maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. İki takımın da odaklandığı maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Peki; Sakaryaspor Bodrumspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, TRT Spor canlı maç izle ekranı...