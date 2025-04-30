ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DEV MAÇ! Barcelona-Inter maçı şifresiz mi? Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa kupalarında yarı final heyecanı 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter, İspanya'da karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde Dortmund'u saf dışı bırakan Barcelona, son 4'e kalmayı başardı. Inter ise Bayern Münih'i geçerek adını yarı finale yazdırdı. Peki, Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?