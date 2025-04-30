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Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV MAÇ! Barcelona-Inter maçı şifresiz mi? Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:01

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV MAÇ! Barcelona-Inter maçı şifresiz mi? Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi yarı final turu, Barcelona ile Inter arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sürüyor. Daha önce turnuvada zafere ulaşan iki ekipten Barcelona, 10 yıl aradan sonra yeniden finale çıkmak için sahasında avantaj peşinde. Son final tecrübesinde Manchester City'ye mağlup olan Inter ise bu defa kupayı kazanmayı hedefliyor. Peki, Barcelona - Inter yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DEV MAÇ! Barcelona-Inter maçı şifresiz mi? Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa kupalarında yarı final heyecanı 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Inter, İspanya'da karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde Dortmund'u saf dışı bırakan Barcelona, son 4'e kalmayı başardı. Inter ise Bayern Münih'i geçerek adını yarı finale yazdırdı. Peki, Barcelona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DEV MAÇ! Barcelona-Inter maçı şifresiz mi? Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA - İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı Barcelona İnter karşılaşması 30 Nisan Çarşamba saat 22.00'de başlayacak

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DEV MAÇ! Barcelona-Inter maçı şifresiz mi? Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DEV MAÇ! Barcelona-Inter maçı şifresiz mi? Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Inter: Sommer; Augusto, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DEV MAÇ! Barcelona-Inter maçı şifresiz mi? Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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