Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
10:01
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV MAÇ! Barcelona-Inter maçı şifresiz mi? Barcelona-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi yarı final turu, Barcelona ile Inter arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sürüyor. Daha önce turnuvada zafere ulaşan iki ekipten Barcelona, 10 yıl aradan sonra yeniden finale çıkmak için sahasında avantaj peşinde. Son final tecrübesinde Manchester City'ye mağlup olan Inter ise bu defa kupayı kazanmayı hedefliyor. Peki, Barcelona - Inter yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?