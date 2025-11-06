Samsunspor - Hamrun Spartans maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 13:29

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, Avrupa macerasında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Ligdeki ilk iki maçından galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza atan Karadeniz devi, üçüncü maçında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı Samsun'da ağırlayacak. Lig aşamasında yoluna kayıpsız devam etme hedefindeki Kırmızı-Beyazlılar, taraftarı önünde bu kritik mücadeleyi kazanarak tur atlama yolunda dev bir adım atmayı planlıyor. Peki, Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025-2026 UEFA Konferans Ligi'ne fırtına gibi bir başlangıç yapan ve dikkatleri üzerine çeken Samsunspor, lig aşaması 3. hafta maçında sahasında Hamrun Spartans ile karşı karşıya geliyor. İlk iki maçında aldığı galibiyetlerle 4. sıraya yerleşen temsilcimiz, Malta ekibi karşısında da 3 puanı hanesine yazdırarak hem namağlup serisini sürdürmek hem de üst tur için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. 6 Kasım Perşembe günü oynanacak bu maç, Samsun için bir futbol şöleni anlamına geliyor. İşte Samsunspor - Hamrun Spartans maçı detayları:

SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi lig aşaması üçüncü hafta maçı için tüm bilgiler kesinleşti:

Karşılaşma Organizasyon Tarih Saat (TSİ) Stadyum
Samsunspor - Hamrun Spartans UEFA Konferans Ligi 3. Hafta 6 Kasım 2025, Perşembe 20:45 Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
SAMSUNSPOR - HAMRUN SPARTANS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi Samsunspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı takip edilecek.

Mücadele, Samsunspor'un ev sahipliğinde, coşkulu taraftarının desteğini alacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Maçı yönetecek hakem ise Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev olacak.

Samsunspor, 2025-2026 Konferans Ligi sezonuna müthiş bir başlangıç yaparak grubunda 2'de 2 yapma başarısı gösterdi. Temsilcimiz ilk maçında Legia Varşova'yı 1-0, ikinci maçında Dinamo Kiev'i 3-0 yendi.