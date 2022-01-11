Giriş Tarihi: 11.01.2022 16:04Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 17:05
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 'Beni yetim bıraktın' diye feryat etti...
Son dakika haberine göre; Ankara'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı. Elmadağ'da ikindi ezanına müteakıben cenaze namazı kılındı. Çalık'ın tabutuna Konyaspor, Gençlerbilriği ve Galatasaray atkıları serildi. Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Murat Kurum da katıldı. Çalık'ın acılı babası cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Baba Ali Çalık'ın cenaze namazı öncesi, 'Beni yetim bıraktın' diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Çalık, Elmadağ'daki aile kabristanına defnedildi.