Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 'Beni yetim bıraktın' diye feryat etti...
Giriş Tarihi: 11.01.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 17:05

SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 'Beni yetim bıraktın' diye feryat etti...

Son dakika haberine göre; Ankara'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı. Elmadağ'da ikindi ezanına müteakıben cenaze namazı kılındı. Çalık'ın tabutuna Konyaspor, Gençlerbilriği ve Galatasaray atkıları serildi. Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Murat Kurum da katıldı. Çalık'ın acılı babası cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Baba Ali Çalık'ın cenaze namazı öncesi, 'Beni yetim bıraktın' diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Çalık, Elmadağ'daki aile kabristanına defnedildi.

ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA: Ahmet Çalık gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanıyor!

Konyaspor'un 28 yaşındaki başarılı oyuncusu Ahmet Çalık, bu sabah 09.00 sıralarında geçirdiği trafik kazası ile hayata veda etti. Çalık'ın nikah günü almak için Ankara'ya gittiği öğrenildi. Yıldız oyuncu bugün baba ocağı olan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ikindi ezanına müteakıben kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Çalık, Elmadağ'daki aile kabristanına defnedildi.

SON DAKİKA: Ahmet Çalık gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanıyor!

AHMET ÇALIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara'da bu sabah refüjü aşarak tarlaya uçan Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Çalık'ın kazayı 09.00 sıralarında yaptığı öğrenildi. Cansız bedeni morgdan teslim alınan Ahmet Çalık'ın cenaze namazı baba ocağı olan Ankara Elmadağ'da kılındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Ahmet Çalık gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanıyor!

İkindi ezanına müteakıben kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor Başkanı ve yöneticileri ile Çalık'ın sevenleri katıldı.

SON DAKİKA: Ahmet Çalık gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanıyor!

KONYA, GENÇLERBİRLİĞİ VE GALATASARAY ATKILARI TABUTUNA KONULDU

Çalık'ın musalla ya konulan tabutunun üzerine daha önce formasını terlettiği Gençlerbirliği, Galatarasaray ve Konyaspor'un forma ile atkıları serildi.

SON DAKİKA: Ahmet Çalık gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanıyor!

Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü.

SON DAKİKA