SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Acılı baba, 'Beni yetim bıraktın' diye feryat etti...

Konyaspor'un 28 yaşındaki başarılı oyuncusu Ahmet Çalık, bu sabah 09.00 sıralarında geçirdiği trafik kazası ile hayata veda etti. Çalık'ın nikah günü almak için Ankara'ya gittiği öğrenildi. Yıldız oyuncu bugün baba ocağı olan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde ikindi ezanına müteakıben kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Çalık, Elmadağ'daki aile kabristanına defnedildi.