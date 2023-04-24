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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray - Karagümrük maçında verilen penaltı kararları doğru muydu? Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan flaş sözler...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 07:01

SON DAKİKA: Galatasaray - Karagümrük maçında verilen penaltı kararları doğru muydu? Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan flaş sözler...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de lider Galatasaray, Karagümrük engelini geçemedi zorlu maçtan 3-3 berabere ayrıldı. Aslan'ın gollerini Kerem, Oliveira ve Boey atarken, Karagümrük'ün gollerini Diagne ve Borini (2) kaydetti. Maçta G.Saray'a verilen 2 penaltı kararı tartışmalara ve eleştirilere sebep olurken, SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşmayla ilgili çarpıcı sözler söyledi. Penaltı kararları doğru muydu? İşte o sözler...

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA: Galatasaray - Karagümrük maçında verilen penaltı kararları doğru muydu? Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’dan flaş sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Erken dakikalarda 1-0 öne geçen Cimbom, Karagümrük'ün ilk yarıda peş peşe attığı gollere engel olamadı ve ilk yarıyı 3-2 geride kapattı. İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, Sacha Boey'in golüyle skoru 3-3'e getirse de karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 3-3 sona erdi. Galatasaray şampiyonluk yara aldı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

SON DAKİKA: Galatasaray - Karagümrük maçında verilen penaltı kararları doğru muydu? Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’dan flaş sözler...

Maçta, Galatasaray lehine verilen penaltılar tartışma konusu olurken, SABAH SPOR'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Levent Tüzemen çok çarpıcı kaleme aldı. Özellikle Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Volkan Bayarslan'ın penaltı kararları için sert eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

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SON DAKİKA: Galatasaray - Karagümrük maçında verilen penaltı kararları doğru muydu? Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’dan flaş sözler...

LEVENT TÜZEMEN: ICARDI FANTEZİSİ

Boey'in attığı beraberlik golü G.Saray'a belki 1 puan kazandırdı. Bu puan, şampiyonluk yolunda inşallah kıymetli olur. Ben Karagümrük takımını ve özellikle F.Bahçe maçında 0 pozisyonla oynayan Borini'yi bu kadar istekli ve coşkulu görmedim.

İtalyan Borini 2 gole imza atarken şaşırtan bir mücadele ortaya koydu. G.Saray eğer 3-1 yenik duruma düşüp sonradan galibiyet yolunu açacak penaltıyı İcardi ile kaçırdıysa bu tamamen bireysel beceriksizlik ve fantezidir.

SON DAKİKA: Galatasaray - Karagümrük maçında verilen penaltı kararları doğru muydu? Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’dan flaş sözler...

"İKİ GOLDE DE NELSSON'UN CİDDİ HATASI VARDI"

Yenilen iki golde Nelsson'un ciddi hatası vardı. Muslera'nın geçmişten ders almayarak, fantezi yaparak rakibe kaptırdığı top gol oldu. Okan hocanın G.Saray'da büyük işler yapan Muslera'yı uyarması gerekir. Uruguaylı kaleci artık kafasına göre takılmayı bırakmalıdır.

Ayrıca sahanın en iyisi Oliveira penaltıyı gole çevirmişti, ikinci penaltıda topun başına İcardi'nin geçmesi fanteziydi ve Okan Buruk müdahale etmeliydi. Sırf tribünler sevdiği şarkıyı söylesin diye Arjantinli yıldıza attırılmamalıydı.

SON DAKİKA: Galatasaray - Karagümrük maçında verilen penaltı kararları doğru muydu? Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar’dan flaş sözler...

"BAYARSLAN GİBİ HAKEMLER ÇOK TEHLİKELİDİR"

Karagümrüklü oyuncular zamanı kullanmak için hep ağır hareket etti. İki penaltı vermesine rağmen Volkan Bayarslan gibi hakemler çok tehlikelidir. Neden mi oyunu sürekli soğuttu, VAR'la konuşmalarını uzun tuttu. Vakit geçiren rakibe izin verdi, G.Saray lehine çaldığı faullerde rakip oyuncularla resmen istişare yaptı.

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