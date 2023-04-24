Son dakika haberleri: Süper Lig'de lider Galatasaray, Karagümrük engelini geçemedi zorlu maçtan 3-3 berabere ayrıldı. Aslan'ın gollerini Kerem, Oliveira ve Boey atarken, Karagümrük'ün gollerini Diagne ve Borini (2) kaydetti. Maçta G.Saray'a verilen 2 penaltı kararı tartışmalara ve eleştirilere sebep olurken, SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşmayla ilgili çarpıcı sözler söyledi. Penaltı kararları doğru muydu? İşte o sözler...