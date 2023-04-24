LEVENT TÜZEMEN: ICARDI FANTEZİSİ

Boey'in attığı beraberlik golü G.Saray'a belki 1 puan kazandırdı. Bu puan, şampiyonluk yolunda inşallah kıymetli olur. Ben Karagümrük takımını ve özellikle F.Bahçe maçında 0 pozisyonla oynayan Borini'yi bu kadar istekli ve coşkulu görmedim.

İtalyan Borini 2 gole imza atarken şaşırtan bir mücadele ortaya koydu. G.Saray eğer 3-1 yenik duruma düşüp sonradan galibiyet yolunu açacak penaltıyı İcardi ile kaçırdıysa bu tamamen bireysel beceriksizlik ve fantezidir.