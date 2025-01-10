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Haberler Galeri SÜPER KUPA FİNAL MAÇI! Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:51

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI! Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa finalinde, Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Avrupa ve LaLiga şampiyonu Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 yendikten sonra pazar günü İspanya Süper Kupası finalinde ezeli rakibi Barselona ile karşı karşıya geliyor. Jude Bellingham ve Rodrygo'nun golleriyle Mallorca'yı mağlup eden eflatun beyazlılar; Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup eden Barcelona'ya rakip oldu. Peki; Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI! Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. İlk yarı final maçında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup eden Barcelona, finale yükselen ilk takım olmuştu. Ardından Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 gibi net bir skorla geçerek Barcelona'nın rakibi oldu. Peki, Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI! Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali 12 Ocak Pazar günü 22.00'de oynanacak.

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SÜPER KUPA FİNAL MAÇI! Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak kritik mücadele TİVİBU SPOR 1'den canlı yayınlanacak.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI! Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Mallorca ile oynanan yarı final maçını kulübeden izleyen Arda Güler, Barcelona karşısında da yedeklerde olacak.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI! Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

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