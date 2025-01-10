Giriş Tarihi: 10.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
14:51
SÜPER KUPA FİNAL MAÇI! Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Süper Kupa finalinde, Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Avrupa ve LaLiga şampiyonu Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 yendikten sonra pazar günü İspanya Süper Kupası finalinde ezeli rakibi Barselona ile karşı karşıya geliyor. Jude Bellingham ve Rodrygo'nun golleriyle Mallorca'yı mağlup eden eflatun beyazlılar; Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup eden Barcelona'ya rakip oldu. Peki; Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?