SÜPER KUPA FİNAL MAÇI! Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. İlk yarı final maçında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup eden Barcelona, finale yükselen ilk takım olmuştu. Ardından Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 gibi net bir skorla geçerek Barcelona'nın rakibi oldu. Peki, Real Madrid- Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?