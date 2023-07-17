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Haberler Galeri Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati açıklandı! TFF ile 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.07.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 14:06

Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati açıklandı! TFF ile 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF son dakika açıkladı: Süper Lig fikstür çekimi tarihi belli oldu. Hazırlık maçları ile yeni sezona hazırlanan takımlar ilk maçlarını Ağustos ayında gerçekleştirecek. Taraftarlar, 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Yeni sezonu ile heyecanla beklenen Spor Toto Süper Lig'de hangi takımlar olacak, yeni sezon maçları ne zaman oynanacak soruları yanıt arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu takvimi açıkladı. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? İşte, detaylar…

Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati açıklandı! TFF ile 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta sorusu gündemde. TFF çekimi erteleme kararı almıştı. Süper Lig 2023-2024 sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Taraftarlar yeni sezonun şampiyonluğu için mücadele edecek. Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kutlayan Galatasaray bu sezon da hazırlıklara başladı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? İşte, tüm merak edilenler…

Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati açıklandı! TFF ile 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezonun fikstürü geçtiğimiz günlerde çekilecekti ancak ertelendi.

Süper Lig'de fikstür, bu hafta çekilecek.

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Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati açıklandı! TFF ile 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

2023-2024 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz Salı günü 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek.

Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati açıklandı! TFF ile 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF AÇIKLADI


"2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.
Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir."

Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati açıklandı! TFF ile 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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