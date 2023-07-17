Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati açıklandı! TFF ile 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF son dakika açıkladı: Süper Lig fikstür çekimi tarihi belli oldu. Hazırlık maçları ile yeni sezona hazırlanan takımlar ilk maçlarını Ağustos ayında gerçekleştirecek. Taraftarlar, 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Yeni sezonu ile heyecanla beklenen Spor Toto Süper Lig'de hangi takımlar olacak, yeni sezon maçları ne zaman oynanacak soruları yanıt arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu takvimi açıkladı. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? İşte, detaylar…