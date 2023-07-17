Süper Lig fikstür çekimi tarihi ve saati açıklandı! TFF ile 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta sorusu gündemde. TFF çekimi erteleme kararı almıştı. Süper Lig 2023-2024 sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Taraftarlar yeni sezonun şampiyonluğu için mücadele edecek. Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kutlayan Galatasaray bu sezon da hazırlıklara başladı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, hangi kanalda? İşte, tüm merak edilenler…