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Haberler Galeri CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Süper Lig 19. hafta Trabzonspor Başakşehir canlı yayın
Giriş Tarihi: 14.01.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 19:03

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Süper Lig 19. hafta Trabzonspor Başakşehir canlı yayın

Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftasında, evinde yakaladığı galibiyet zincirini bozmak istemeyen Trabzonspor, Başakşehir'i Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde konuk edecek. 29 puanla 6. sırada bulunan bordo mavililer, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir karşısında galibiyet alarak sıralamada yerini değiştirmeyi hedefliyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarında izlemek isteyenler Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri…

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Süper Lig 19. hafta Trabzonspor Başakşehir canlı yayın

Trabzonspor ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 11 ve canlı yayın bilgisi taraftarların gündemindeki yerini aldı. beIN Sports 1 canlı yayın ekranı araştırılıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyenler Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle araştırmasına başladı. İki takım da puan durumunda yukarı çıkmayı hedefleyecek. İşte, Trabzonspor Başakşehir canlı yayın…

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Süper Lig 19. hafta Trabzonspor Başakşehir canlı yayın

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 19. hafta mücadelesi 14 Ocak 2023 Cumartesi günü oynanıyor.

Maçta ilk düdük saat 19.00'da çalacak.

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CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Süper Lig 19. hafta Trabzonspor Başakşehir canlı yayın

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.

Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Süper Lig 19. hafta Trabzonspor Başakşehir canlı yayın

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI BEIN SPORTS CANLI YAYIN İZLE

bugünkü mücadele ve tüm Süper Lig maçları Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor Başakşehir maçı canlı izle | Süper Lig 19. hafta Trabzonspor Başakşehir canlı yayın

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Bruno Peres ise kadroda yer alabilecek.

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