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Haberler Galeri Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı izle yayın ekranı
Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:32

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı izle yayın ekranı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 turu mücadeleleri 16 Şubat 2023 günü başlıyor. Trabzonspor Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olduğu için bu seneki Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Konferans Ligi maçları TV8,5 ve EXXEN TV üzerinden yayınlanırken, sporseverler "Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Trabzonspor Basel canlı yayın ekranı üzerinden temsilcimizin maçı canlı takip edilebilir. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı izle yayın ekranı

Trabzonspor Basel maçı canlı izle ekranı ile vatandaşlar milli bu kara günlerde Avrupa mücadelesinde temsilcimizi yürekten takip etmek istiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadeleleri TV8,5 ve EXXEN ekranlarında dönüşümlü olarak yayımlanmakta. Peki, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı izle yayın ekranı

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, Son 16 Turu Play-Off turu ilk maçında İsviçre ekibi Basel'i konuk edecek.

16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

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Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı izle yayın ekranı

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRELİ Mİ?

Trabzonspor Basel maçı, Exxen ve TV8 kanalından canlı yayınlanacak. Fırtına, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı izle yayın ekranı

Exxen ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı izle yayın ekranı

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır; Larsen, Hugo, Denswil, Eren Elmalı; Siopis, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Bakasetas, Umut Bozok; Gomez

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