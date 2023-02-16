Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:32

Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Basel maçı canlı izle yayın ekranı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 turu mücadeleleri 16 Şubat 2023 günü başlıyor. Trabzonspor Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olduğu için bu seneki Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Konferans Ligi maçları TV8,5 ve EXXEN TV üzerinden yayınlanırken, sporseverler "Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Trabzonspor Basel canlı yayın ekranı üzerinden temsilcimizin maçı canlı takip edilebilir. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar