Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? 136. randevu! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 16.04.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 17:17

Trabzonspor Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Lig'in 29. Haftası dev derbiye sahne olacak. Trabzonspor ile Beşiktaş 136. kez karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son beş maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışına ortak olan siyah beyazlı ekip, Fırtına'yı devirerek 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer ise kötü gidişatına Kara Kartal karşısında dur demeyi planlıyor. Zorlu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, TS BJK derbisi canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler…