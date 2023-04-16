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Haberler Galeri Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? 136. randevu! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 17:17

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? 136. randevu! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Lig'in 29. Haftası dev derbiye sahne olacak. Trabzonspor ile Beşiktaş 136. kez karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son beş maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışına ortak olan siyah beyazlı ekip, Fırtına'yı devirerek 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer ise kötü gidişatına Kara Kartal karşısında dur demeyi planlıyor. Zorlu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise bu noktada ''Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, TS BJK derbisi canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler…

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? 136. randevu! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta! Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. Haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki ekip de mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ''Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularını gündeme taşıdı. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah beyazlılar, Akyazı'ya 6'da 6 hedefiyle gelirken ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Fırtına, kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, dev derbi TS BJK maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? 136. randevu! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan derbi ile devam edecek. Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Beşiktaş maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11 bilgileri şöyle;

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Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? 136. randevu! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor Beşiktaş maçı, 16 Nisan 2023 Pazar günü (bugün) saat 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? 136. randevu! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği zorlu karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

VAR hakemi olarak Mete Kalkavan AVAR'da ise Zorbay Küçük görev yapacak.

Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? 136. randevu! Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE KANALI

https://beinsports.com.tr/

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