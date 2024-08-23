Giriş Tarihi: 23.08.2024 01:31
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
01:31
TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ HD | TRT 1 ve Tabii canlı yayın izle!
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakları bu yıl TRT'ye aitken, TRT 1 yayın akışı ile 21 Ağustos günün önemli karşılaşmaları da belli oldu. Avrupa'da Galatasaray yeni sezonda ilk maçına İsviçre ekibi Young Boys karşısında çıkarken, karşılaşma TRT 1 ve Tabii ile izleyenlerle buluşacak. Bu kapsamda maçı kesintisiz takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı izle araştırmalarına başladı. TRT 1 ve Tabii dijital platformunda Şampiyonlar Ligi canlı yayını gerçekleşecek. İşte, TRT 1 canlı izle ile Young Boys Galatasaray maçı canlı yayın linki!