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Haberler Galeri TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Letonya Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:21

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Letonya Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT 1 canlı maç izle ekranı araştırmaları başladı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Hakem Tamas Bognar'ın yöneteceği heyecan dolu karşılaşma naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Milli maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT 1 canlı izle ekranı araştırmalarına hız kazandı. 16 Haziran 2023 Cuma günü Skonto Stadyumu'nda oynanacak Letonya Türkiye maçı canlı yayın izle linki ile takip edilecek. İşte, TRT 1 canlı izle linki ile EURO 2024 Elemeleri Letonya Türkiye maçı canlı yayın izle…

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Letonya Türkiye maçı canlı yayın linki TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı milli maçı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İlk ikinin şampiyonaya katıldığı elemelerde millilerimiz, ilk iki maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Zorlu mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. TRT 1 canlı yayın izle Letonya Türkiye maçı için araştırılıyor. İki takım da saatler 21.45'i gösterdiğinde sahada yerini alacak. İşte, TRT 1 canlı maç izle!

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Letonya Türkiye maçı canlı yayın linki TRT 1 canlı izle ekranında!

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda oynanacak Letonya Türkiye Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesi, 16 Haziran 2023 Cuma günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Letonya Türkiye maçı canlı yayın linki TRT 1 canlı izle ekranında!

LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Macar hakem Tamas Bognar'ın yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Letonya Türkiye maçı canlı yayın linki TRT 1 canlı izle ekranında!

ADAY KADRO

Millilerde sağ arka adalesinden sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor)

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Letonya Türkiye maçı canlı yayın linki TRT 1 canlı izle ekranında!

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