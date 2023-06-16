TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024 Elemeleri Letonya Türkiye milli maçı canlı izle linki TRT 1 canlı yayın ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı milli maçı izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile kozlarını paylaşacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İlk ikinin şampiyonaya katıldığı elemelerde millilerimiz, ilk iki maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Zorlu mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. TRT 1 canlı yayın izle Letonya Türkiye maçı için araştırılıyor. İki takım da saatler 21.45'i gösterdiğinde sahada yerini alacak. İşte, TRT 1 canlı maç izle!