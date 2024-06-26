Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
20:59
TRT SPOR CANLI İZLE (EURO 2024 MAÇLARI) : TRT SPOR bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT SPOR yayın akışı ve frekans bilgileri!
TRT Spor frekans uydu ayarı ve TRT Spor canlı yayın akışı 26 Haziran 2024 yayınlanacak maçlar öncesi merak ediliyor. TRT Spor frekans ve uydu ayarları futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Bugün EURO 2024 Grup karşılaşmaları Slovakya Romanya ve Gürcistan Portekiz maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Peki, TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? İşte, TRT Spor 26 Haziran canlı yayın akışı ve frekans/uydu ayarları.