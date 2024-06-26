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Haberler Galeri TRT SPOR CANLI İZLE (EURO 2024 MAÇLARI) : TRT SPOR bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT SPOR yayın akışı ve frekans bilgileri!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:59 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:59

TRT SPOR CANLI İZLE (EURO 2024 MAÇLARI) : TRT SPOR bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT SPOR yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT Spor frekans uydu ayarı ve TRT Spor canlı yayın akışı 26 Haziran 2024 yayınlanacak maçlar öncesi merak ediliyor. TRT Spor frekans ve uydu ayarları futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Bugün EURO 2024 Grup karşılaşmaları Slovakya Romanya ve Gürcistan Portekiz maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Peki, TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? İşte, TRT Spor 26 Haziran canlı yayın akışı ve frekans/uydu ayarları.

TRT SPOR CANLI İZLE EURO 2024 MAÇLARI : TRT SPOR bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT SPOR yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT Spor canlı yayın akışı 26 Haziran Çarşamba günü yakından takip ediliyor. EURO 2024 maçları TRT 1'in yanı sıra zaman zaman TRT Spor ekranlarından da yayımlanıyor. Yoğun maç programı nedeniyle TRT 1'de yayımlanamayan maçlar,TRT Spor'da futbolseverler ile buluşuyor. Günün maçlarında Çekya Türkiye maçının yayın kuruluşu gündemde. Peki, EURO 2024 bugün hangi maçlar var, saat kaçta? TRT Spor frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır? İşte, 26 Haziran 2024 TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgisi..

TRT SPOR CANLI İZLE EURO 2024 MAÇLARI : TRT SPOR bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT SPOR yayın akışı ve frekans bilgileri!

26 HAZİRAN 2024 BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Euro 2024 - Grup F

22:00 Gürcistan - Portekiz (TRT Spor)

22:00 Çekya - Türkiye (TRT 1)

Euro 2024 - Grup E

19:00 Ukrayna - Belçika (TRT 1)

19:00 Slovakya - Romanya (TRT Spor)

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TRT SPOR CANLI İZLE EURO 2024 MAÇLARI : TRT SPOR bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT SPOR yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

  • 17:30 Kupa Günlüğü
  • 19:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI SLOVAKYA - ROMANYA
  • 21:00 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL
  • 22:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI GÜRCİSTAN - PORTEKİZ
  • 22:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL
  • 23:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI GÜRCİSTAN - PORTEKİZ
  • 00:00 AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖZEL
TRT SPOR CANLI İZLE EURO 2024 MAÇLARI : TRT SPOR bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT SPOR yayın akışı ve frekans bilgileri!

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

TRT SPOR CANLI İZLE EURO 2024 MAÇLARI : TRT SPOR bugün hangi maçlar var? 26 Haziran TRT SPOR yayın akışı ve frekans bilgileri!

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yayıncı kuruluşu TRT olurken son günlerde bazı karşılaşmalar yoğun maç programı sebebiyle TRT Spor ekranlarından yayınlandı. Kafa karışıklığı yaşayan kullanıcılar ise A Milli Takım'ın maçının hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Çekya - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dileyen kullanıcılar Tabii uygulaması üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

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