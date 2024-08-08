TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 ekranı ile Türkiye İtalya yarı final voleybol maçı canlı yayın izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 3. kez olimpiyatlarda mücadele ediyor. Bugün oynanacak yarı final mücadelesi öncesi arama motorlarında Türkiye İtalya maçı canlı izle ekranı sıklıkla araştırılmaya başladı. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. TRT 1 canlı izle ekranı üzerinde takip edilecek mücadele için nefesler tutuldu. İşte, Türkiye Çin voleybol yarı final maçı canlı yayın izle linki ve müsabakaya dair merak edilenler…