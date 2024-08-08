Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
15:53
TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 ekranı ile Türkiye İtalya yarı final voleybol maçı canlı yayın izle
Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yarı finale yükselme başarısı gösteren Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımızın olimpiyat mücadelesi yarı final adımında. Filenin Sultanları canlı izle ile ekranı Türkiye İtalya mücadelesi sebebiyle araştırılıyor. Türkiye İtalya voleybol yarı final maçı naklen ve şifresiz olarak TRT 1 ekranlarında olacak. İşte TRT 1 izle ile Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar…