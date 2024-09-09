Giriş Tarihi: 09.09.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
16:21
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI İZLE: TV8 ile Türkiye İzlanda milli maçı canlı yayın ekranında!
Türkiye İzlanda maçı canlı izle ekranı gündemde. A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde bugün İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Uluslar B Ligi 4.grup ilk maçında Galler ile mücadelesinden berabere ayrılan takım, grupta yükselmek için sahaya çıkıyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte Türkiye İzlanda maçı canlı izle linki!