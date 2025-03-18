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Haberler Galeri Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç heyecanında A Milli Takım aday kadrosu
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:47

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç heyecanında A Milli Takım aday kadrosu

UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında Türkiye, Macaristan milli takımını ağırlıyor. İstanbul'da oynanacak karşılaşmada A ligine yükselme mücadelesi verilecek. A Milli Takım aday kadrosu taraftar ile paylaşıldı. Emre Mor'un takıma yeniden davet edilmesi dikkatleri çekerken teknik direktör Montella'nın ilk 11 kararı şimdiden konuşulmaya başladı. Peki; Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, milli maç tarihleri 2025...

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç heyecanında A Milli Takım aday kadrosu

Türkiye - Macaristan milli maçına RAMS Park sahne olacak. 2 adımda oynanacak play-off mücadelesinde A Milli Takım ilk maçını evinde oynarken ikincisinde deplasmana konuk olacak. Karşılaşmada Taha Şahin, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ilk kez milli davet alırken Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler'in de ilk 11'de yer alması bekleniyor. Peki; UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç heyecanında A Milli Takım aday kadrosu

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşmasında oynanacak Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin sahne olacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç heyecanında A Milli Takım aday kadrosu

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye - Macaristan maçı TV8 ekranlarından şifresiz yayımlanacak.

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç heyecanında A Milli Takım aday kadrosu

İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

KALECİLER: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli),

ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

FORVET:

Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç heyecanında A Milli Takım aday kadrosu

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025

A Milli Takım Macaristan karşısında 2 maça çıkacak. 20 Mart tarihinde gerçekleşecek maçın ardından rövanş mücadelesi ise 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'da gerçekleşecek.