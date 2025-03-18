Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç heyecanında A Milli Takım aday kadrosu

Türkiye - Macaristan milli maçına RAMS Park sahne olacak. 2 adımda oynanacak play-off mücadelesinde A Milli Takım ilk maçını evinde oynarken ikincisinde deplasmana konuk olacak. Karşılaşmada Taha Şahin, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ilk kez milli davet alırken Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler'in de ilk 11'de yer alması bekleniyor. Peki; UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?