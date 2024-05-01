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Haberler Galeri TV8,5 CANLI İZLE || Dortmund - PSG maçı TV8,5 canlı yayın ve frekans bilgileri ile tıkla şifresiz maç izle!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 20:52

TV8,5 CANLI İZLE || Dortmund - PSG maçı TV8,5 canlı yayın ve frekans bilgileri ile tıkla şifresiz maç izle!

TV8,5 canlı izle günün maç takvimi ile birlikte takip ediliyor. Şampiyonlar ligi, konferans ligi maçlarını şifresiz veren kanalda günün maç fikstürü sporseverlerin gündeminde. 30 Nisan Salı yayın akışında yer alan maçlar TV8,5 canlı izle ekranı ile yayında! İşte, 1 Mayıs TV8.5 yayın akışı ile canlı izle ekranı.

TV8,5 CANLI İZLE || Dortmund - PSG maçı TV8,5 canlı yayın ve frekans bilgileri ile tıkla şifresiz maç izle!

1 Mayıs Çarşamba listesi ile TV8,5 kanalının yayın akış listesi belli oldu. Günün önemli maçlarının yayınlandığı akışta gözler Borussia Dortmund PSG maçı mücadelesine çevrildi. Peki, Borussia Dortmund PSG maçı TV8,5'da mı? İşte, 1 Mayıs TV8.5 yayın akışı ile Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle!

TV8,5 CANLI İZLE || Dortmund - PSG maçı TV8,5 canlı yayın ve frekans bilgileri ile tıkla şifresiz maç izle!

DORTMUND - PSG MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Dortmund - PSG maçıyla devam ediyor. Yarı final karşılaşmaları rövanş usulü oynanacak.

Almanya'da Westfalen Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak Dortmund - PSG mücadelesi 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak.

Mücadele TV8,5 ekranlarından ve Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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TV8,5 CANLI İZLE || Dortmund - PSG maçı TV8,5 canlı yayın ve frekans bilgileri ile tıkla şifresiz maç izle!
1 MAYIS TV8,5 YAYIN AKIŞI
06:30
Avrupa Ligi Çeyrek Final Maçları
07:45
Konferans Ligi Çeyrek Final Maçları
09:05
Hollanda Eredivisie 31. Hafta Özetleri
10:10
Teknik Bakış
Spor
13:10
Dortmund Şampiyonlar Ligi Yarı Final Yolu
15:00
PSG Şampiyonlar Ligi Yarı Final Yolu
17:00
"Roma - Leverkusen" Avrupa Ligi Maçları
18:15
Retro / Türk Kulüplerinin En Güzel Şampiyonlar Ligi Golleri
19:00
Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
20:00
"Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
20:45
"Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi Maçları
22:00
"Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç / Canlı
00:00
"Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
00:10
"Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
01:00
"Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
02:45
"Roma - Leverkusen" Avrupa Ligi Maçları
03:45
Fiorentina Konferans Ligi Yarı Final Yolu
04:50
Club Brugge Konferans Ligi Yarı Final Yolu
TV8,5 CANLI İZLE || Dortmund - PSG maçı TV8,5 canlı yayın ve frekans bilgileri ile tıkla şifresiz maç izle!

TV8,5 CANLI İZLE!

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

TV8,5 CANLI İZLE || Dortmund - PSG maçı TV8,5 canlı yayın ve frekans bilgileri ile tıkla şifresiz maç izle!
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