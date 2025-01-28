Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
14:50
UEFA AVRUPA LİGİ BJK 8.HAFTA MÜCADELESİ! Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşı karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet alarak 9 puan topladı ve özellikle kazandığı maçlarla dikkat çekti. Beşiktaş, deplasmanda Lyon'u mağlup ederken, iç sahada Athletic Bilbao ve Malmö karşısında galip geldi. Kritik karşılaşmada Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak olan Beşiktaş, gruptaki son mücadelesini gerçekleştirecek. Siyah beyazlılar yeni sistemde play offa kalmak istiyor. Peki; Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?