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Haberler Galeri UEFA AVRUPA LİGİ BJK 8.HAFTA MÜCADELESİ! Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:50

UEFA AVRUPA LİGİ BJK 8.HAFTA MÜCADELESİ! Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşı karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet alarak 9 puan topladı ve özellikle kazandığı maçlarla dikkat çekti. Beşiktaş, deplasmanda Lyon'u mağlup ederken, iç sahada Athletic Bilbao ve Malmö karşısında galip geldi. Kritik karşılaşmada Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak olan Beşiktaş, gruptaki son mücadelesini gerçekleştirecek. Siyah beyazlılar yeni sistemde play offa kalmak istiyor. Peki; Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ BJK 8.HAFTA MÜCADELESİ! Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 8.hafta mücadeleleri bu hafta gerçekleşecek. Temsilcilerimizden Beşiktaş Hollanda'nın temsilcisi Twente karşısında mücadele edecek. Play off deneyimini yaşamak isteyen siyah beyazlılarda maçın detayları sorgulanıyor. Peki; Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ BJK 8.HAFTA MÜCADELESİ! Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ BJK 8.HAFTA MÜCADELESİ! Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Aynı gün diğer ki temsilcimiz de maçı olacağı için karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ BJK 8.HAFTA MÜCADELESİ! Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA YOLUNA DEVAM EDECEK!
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Lyon deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyet ile bu sezon ilk 3 puanını almıştı. İç sahada Malmö'yü 2-1 mağlup eden Siyah Beyazlı takım son maçında ise Avrupa Ligi'nde bu sezon mağlup olmayan Athletic Bilbao'yu sahasında 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ajax, E.Frankfurt, Maccabi Tel Aviv ve Bodo Glimt maçlarından mağlup olan temsilcimiz 9 puanla Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ BJK 8.HAFTA MÜCADELESİ! Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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