Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI: Devler Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.04.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 15:06

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI: Devler Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları tamamlandı. Futbolseverlerin merakla takip ettiği dev karşılaşmaların ardından Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Inter yarı finale yükseldi. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından yarı final eşleşmeleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. Avrupa'nın en prestijli kupasında sona yaklaşılırken, futbol dünyası gözünü yarı final maçlarına çevirdi. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte fikstür...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI: Devler Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda yarı final heyecanı dorukta. Arsenal, yarı finalde Paris Saint-Germain ile kozlarını paylaşacak. Diğer eşleşmede ise Inter, Barcelona'ya karşı finale çıkma mücadelesi verecek. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI: Devler Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. İlk maçlar 29 ve 30 Nisan tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 6 ve 7 Mayıs'ta futbolseverlerle buluşacak. Devler Ligi'nde finale yükselmek isteyen takımlar, bu tarihlerde kozlarını paylaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI: Devler Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL İLE PSG, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KARŞI KARŞIYA!
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. 29 Nisan Salı günü, Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Arsenal ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede düdüğü Slavko Vincic çalacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI: Devler Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL FUTBOL KARŞILAŞMASI "BARCELONA-INTER"
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması TRT 1'de devam ediyor. "Barcelona-Inter" karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de canlı yayınla TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI: Devler Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaklaşıyor. 2025 yılı final karşılaşması, 31 Mayıs Cuma günü Almanya'nın Münih kentindeki ünlü Allianz Arena'da oynanacak. Futbolseverler, dev finalde Avrupa'nın en iyi iki takımının şampiyonluk için vereceği mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.