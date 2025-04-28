Giriş Tarihi: 28.04.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
15:06
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI: Devler Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları tamamlandı. Futbolseverlerin merakla takip ettiği dev karşılaşmaların ardından Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Inter yarı finale yükseldi. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından yarı final eşleşmeleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. Avrupa'nın en prestijli kupasında sona yaklaşılırken, futbol dünyası gözünü yarı final maçlarına çevirdi. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte fikstür...