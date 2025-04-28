UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI: Devler Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda yarı final heyecanı dorukta. Arsenal, yarı finalde Paris Saint-Germain ile kozlarını paylaşacak. Diğer eşleşmede ise Inter, Barcelona'ya karşı finale çıkma mücadelesi verecek. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...