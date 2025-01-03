MAÇ SAATİ! Valencia- Real Madrid maçı başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de var mı?

La Liga'nın heyecan verici karşılaşmalarından biri, Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak. 3 Ocak 2025 tarihinde, Mestalla Stadyumu'nda yapılacak bu mücadele, şampiyonluk yarışındaki takımlar için oldukça önemli. Peki, Valencia- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?