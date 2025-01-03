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Haberler Galeri MAÇ SAATİ! Valencia- Real Madrid maçı başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de var mı?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 22:53 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 22:53

MAÇ SAATİ! Valencia- Real Madrid maçı başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de var mı?

Bu akşam, La Liga'nın heyecan dolu maçlarından biri, Valencia ve Real Madrid arasında gerçekleşecek. Her iki takım da üç puan için mücadele ederken, özellikle Arda Güler'in ilk 11'deki durumu merak ediliyor. 3 Ocak 2025'te oynanacak bu kritik karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki,Valencia- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler, Real Madrid'in ilk 11'inde yer alacak mı? İşte, detaylar...

MAÇ SAATİ! Valencia- Real Madrid maçı başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de var mı?

La Liga'nın heyecan verici karşılaşmalarından biri, Valencia ile Real Madrid arasında oynanacak. 3 Ocak 2025 tarihinde, Mestalla Stadyumu'nda yapılacak bu mücadele, şampiyonluk yarışındaki takımlar için oldukça önemli. Peki, Valencia- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

MAÇ SAATİ! Valencia- Real Madrid maçı başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de var mı?

VALENCİA- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Valencia- Real Madrid maçı 3 Ocak 2025 Cuma (bugün) saat 23.00'te oynanacak.

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MAÇ SAATİ! Valencia- Real Madrid maçı başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de var mı?

VALENCİA- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇ SAATİ! Valencia- Real Madrid maçı başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de var mı?

VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport'a üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.ssportplus.com/

https://ssport.tv/

MAÇ SAATİ! Valencia- Real Madrid maçı başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de var mı?

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de sakatlıkları bulunan futbolcuların takıma geri döndüğü belirtilirken, Ancelotti'nin hücum hattında Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo ve Bellingham'a görev vermesi tahmin ediliyor. İspanyol medyasında ise milli yıldız Arda Güler'in karşılaşmaya kulübede başlayacağı öne sürüldü.

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