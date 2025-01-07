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Haberler Galeri ZTK Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ZTK maç fikstürü
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:47

ZTK Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ZTK maç fikstürü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele, grup aşamasındaki ilk sınavı olacak sarı-kırmızılı ekip için oldukça önemli. Galatasaray, gruptaki diğer rakipleri ise Boluspor ve Konyaspor. Ziraat Türkiye Kupası gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Peki; Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Başakşehir maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…

ZTK Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ZTK maç fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, İstanbul Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi olarak oynayacakları bu karşılaşmada galip gelerek, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Bu nedenle, her iki takımın da kazanmak için elinden geleni yapacak. Peki; Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray, ZTK maç fikstürü...

ZTK Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ZTK maç fikstürü

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü 20.30'da oynanacak.

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ZTK Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ZTK maç fikstürü

GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

ZTK Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ZTK maç fikstürü

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Jakobs, Sanchez, Kaan, Abdülkerim, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Osimhen, Barış Alper

ZTK Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ZTK maç fikstürü

GALATASARAY ZTK MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray kupada ilk maçında Başakşehir'i evinde konuk edecek. İkinci maçında Boluspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar son mücadelesinde ise Konyaspor'u konuk edecek. Türkiye Kupası'nda ilk maçlar 7-8-9 Ocak, ikinci maçlar 4-5-6 Şubar ve üçüncü maçlar 25-26-27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Detaylı program ilerleyen günlerde duyurulacak.

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