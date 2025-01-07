Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
10:47
ZTK Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ZTK maç fikstürü
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele, grup aşamasındaki ilk sınavı olacak sarı-kırmızılı ekip için oldukça önemli. Galatasaray, gruptaki diğer rakipleri ise Boluspor ve Konyaspor. Ziraat Türkiye Kupası gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Peki; Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ZTK Galatasaray Başakşehir maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati…