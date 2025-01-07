ZTK Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ZTK maç fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, İstanbul Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi olarak oynayacakları bu karşılaşmada galip gelerek, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Bu nedenle, her iki takımın da kazanmak için elinden geleni yapacak. Peki; Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray, ZTK maç fikstürü...