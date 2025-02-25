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Haberler Galeri ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Bu hafta hangi maçlar var? İşte, BJK, GS ve FB'nin ZTK maç fiksürü!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 11:51

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Bu hafta hangi maçlar var? İşte, BJK, GS ve FB'nin ZTK maç fiksürü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Futbolseverler, bu hafta oynanacak karşılaşmaları merakla beklerken, takımlar ise tur atlamak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım çeyrek finale yükselecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var? İşte ZTK haftanın maç programı ve mücadelelerin detayları…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Bu hafta hangi maçlar var? İşte, BJK, GS ve FB’nin ZTK maç fiksürü!

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik maçlar oynanmaya devam ediyor. Taraftarlar, hangi takımların sahaya çıkacağını ve maçların ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'ndabu bugün hangi karşılaşmalar var? İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Bu hafta hangi maçlar var? İşte, BJK, GS ve FB’nin ZTK maç fiksürü!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Kupada üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.

İşte, Dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Bu hafta hangi maçlar var? İşte, BJK, GS ve FB’nin ZTK maç fiksürü!

25 ŞUBAT SALI:

15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Bu hafta hangi maçlar var? İşte, BJK, GS ve FB’nin ZTK maç fiksürü!

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Bu hafta hangi maçlar var? İşte, BJK, GS ve FB’nin ZTK maç fiksürü!

27 ŞUBAT PERŞEMBE:

16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

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