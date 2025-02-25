ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Bu hafta hangi maçlar var? İşte, BJK, GS ve FB’nin ZTK maç fiksürü!

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik maçlar oynanmaya devam ediyor. Taraftarlar, hangi takımların sahaya çıkacağını ve maçların ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'ndabu bugün hangi karşılaşmalar var? İşte detaylar…