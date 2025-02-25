Giriş Tarihi: 25.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
11:51
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Bu hafta hangi maçlar var? İşte, BJK, GS ve FB'nin ZTK maç fiksürü!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor! Futbolseverler, bu hafta oynanacak karşılaşmaları merakla beklerken, takımlar ise tur atlamak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım çeyrek finale yükselecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var? İşte ZTK haftanın maç programı ve mücadelelerin detayları…