ZTK 3. ELEME TURU MAÇ FİKSTÜRÜ 2025-2026: Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon kupada 4 eleme turu ve 4 grup aşaması karşılaşması oynanacak. Ardından takımlar final etabında mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle ZTK 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte detaylar...