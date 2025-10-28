Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:26

ZTK 3. ELEME TURU MAÇ FİKSTÜRÜ 2025-2026: Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 3. eleme turu heyecanı başlıyor. Bu turda toplam 56 takım sahaya çıkacak ve bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Maçların tarihleri ile saatleri futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 2. eleme turunu geçen ekiplerin yanı sıra, Süper Lig ve 1. Lig takımları da bu etapta kupaya dahil olacak. Peki, ZTK 3. tur eleme maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programı...

2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon kupada 4 eleme turu ve 4 grup aşaması karşılaşması oynanacak. Ardından takımlar final etabında mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle ZTK 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU FİKSTÜRÜ

Konyaspor - 12 Bingöl Spor
Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor
Orduspor 1967 - Erbaaspor
Fatsa Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü
Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77
Çankaya Spor - KCT 1461 Trabzon FK
Kepez Spor - Sivasspor
Erciyes 38 - Ankara Keçiörengücü
Çorum FK - Kütahyaspor
Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor
52 Orduspor - Sarıyerspor
Bursa Yıldırım Spor - Alanyaspor
Zonguldak Spor - Sipay Bodrum FK
Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Belediye Spor - Malatya Yeşilyurt Spor
Muş Spor - Menemen Futbol Kulübü
Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler
Kayserispor - Niğde Belediyesi
1926 Bulancakspor - Iğdır FK
Pendikspor - Çorlu Spor 1947
Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor
Gaziantep Futbol Kulübü - Karabük İdmanyurdu
Dersim Spor - Fethiyespor
Sakaryaspor - İnegölspor
Aliağa Futbol - Serik Spor
Isparta 32 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
Manisa Futbol - Muğlaspor
Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

ZTK MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu karşılaşmaları 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Bir sonraki aşama olan 4. eleme turu müsabakaları ise 2-3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Grup aşaması heyecanı ise 23 Aralık 2025'te başlayacak ve 5 Mart 2026 tarihine kadar sürecek.

28 EKİM SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur

13:00 Kepezspor - Sivasspor (A Spor)

13:30 Aliağa Futbol - Serik Spor

13:30 Dersimspor - Fethiyespor

13:30 Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Vanspor

13:30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor

15:30 52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor (A Spor)

18:00 Sakaryaspor - Sultan Su İnegölspor (A Spor)

20:30 Kayserispor - Niğde Belediyespor (A Spor)

