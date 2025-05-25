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Haberler Galeri Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Basketbol Takımı EuroLeague finalinde!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 09:28

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Basketbol Takımı EuroLeague finalinde!

Fenerbahçe Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi yarı finalinde Panathinaikos'u 82-76 eleyerek adını finale yazdırdı. Sarı lacivertli takımın rakibi ise normal sezonu lider tamamlayan Olimpiakos'u eleyen AS Monaco oldu. Fransız rakibiyle kupa maçına çıkacak Fenerbahçe Beko EuroLeague şampiyonluğu için meydan okuyor. Peki; Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Basketbol Takımı EuroLeague finalinde!

Fenerbahçe Beko Monaco karşısına çıkacağı maçı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde yer alan Etihad Arena'da oynayacak. Sarı lacivertli taraftarlar ekran başında yerlerini alıyor. Avrupa kupasını kaldırmak isteyen temsilci için heyecan dorukta. Peki; EuroLeague finali Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Basketbol Takımı EuroLeague finalinde!

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague finali; Monaco - Fenerbahçe Beko maçı bugün oynanacak. Şampiyonluk karşılaşması TSİ 20.00'de başlayacak.

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Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Basketbol Takımı EuroLeague finalinde!

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko final maçı S Sport ekranlarından canlı takip edilecek. Karşılaşmaya Etihad Arena ev sahipliği yapacak.

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Basketbol Takımı EuroLeague finalinde!

Bugünün bir diğer karşılaşması EuroLegaue üçüncülük maçı olacak. Yarı finalde şampiyonluk şansını kaybeden Panathinaikos ve Olimpiakos saat 17.00'de üçüncülük için sahada olacak.

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Basketbol Takımı EuroLeague finalinde!

YARI FİNALDE KİM KAÇ SAYI KAYDETTİ?

Hall 18

Guduric 3

Hayes-Davis 7

Colson 3

Birch 2

McCollum 13

Baldwin 10

Melli 9

Tarık Biberovic 15

Pierre 2