Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Basketbol Takımı EuroLeague finalinde!

Fenerbahçe Beko Monaco karşısına çıkacağı maçı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde yer alan Etihad Arena'da oynayacak. Sarı lacivertli taraftarlar ekran başında yerlerini alıyor. Avrupa kupasını kaldırmak isteyen temsilci için heyecan dorukta. Peki; EuroLeague finali Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?