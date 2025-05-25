Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
09:28
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Basketbol Takımı EuroLeague finalinde!
Fenerbahçe Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi yarı finalinde Panathinaikos'u 82-76 eleyerek adını finale yazdırdı. Sarı lacivertli takımın rakibi ise normal sezonu lider tamamlayan Olimpiakos'u eleyen AS Monaco oldu. Fransız rakibiyle kupa maçına çıkacak Fenerbahçe Beko EuroLeague şampiyonluğu için meydan okuyor. Peki; Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?