DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'de 37. hafta kritik bir mücadeleye sahne olacak. Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi hedefinden kopmak istemeyen Chelsea, sezonun bitimine sayılı haftalar kala hata yapma lüksü bulunmuyor. Londra ekibi, evinde kazanarak ilk 5 iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Manchester United için işler pek yolunda gitmiyor. Kırmızı Şeytanlar, ligde çıktıkları son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi ve sezon genelinde beklentilerin çok uzağında kaldı. Erik ten Hag'ın öğrencileri, zorlu deplasmanda hem kötü seriyi sonlandırmak hem de taraftarına moral vermek istiyor. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?