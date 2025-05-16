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Haberler Galeri DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 11:20

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 37. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Chelsea, sahasında Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Stamford Bridge'de oynanacak bu kritik karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11'leri ve maç detayları futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea ile Manchester United arasındaki dev maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri...

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'de 37. hafta kritik bir mücadeleye sahne olacak. Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi hedefinden kopmak istemeyen Chelsea, sezonun bitimine sayılı haftalar kala hata yapma lüksü bulunmuyor. Londra ekibi, evinde kazanarak ilk 5 iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Manchester United için işler pek yolunda gitmiyor. Kırmızı Şeytanlar, ligde çıktıkları son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi ve sezon genelinde beklentilerin çok uzağında kaldı. Erik ten Hag'ın öğrencileri, zorlu deplasmanda hem kötü seriyi sonlandırmak hem de taraftarına moral vermek istiyor. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Chelsea ile Manchester United arasındaki mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İki dev kulübün karşı karşıya geleceği bu kritik maç, 16 Mayıs Cuma günü saat 22.15'te oynanacak. Stamford Bridge'de gerçekleşecek olan mücadelede hem Chelsea hem de Manchester United, ligdeki hedefleri doğrultusunda sahadan galibiyetle ayrılmak için ter dökecek.

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DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak kritik karşılaşma beİN Sports üzerinden canlı yayınlanacak.

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA MUHTEMEL 11

Sanchez, Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella, Lavia, Fernandez, Sancho, Palmer, Madueke, Neto

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

Altay, Fredricson, Lindelöf, Shaw, Dorgu, Ugarte, Mainoo, Amass, Mount, Garnacho, Martin