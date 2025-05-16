Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
11:20
DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 37. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Chelsea, sahasında Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Stamford Bridge'de oynanacak bu kritik karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11'leri ve maç detayları futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki Chelsea ile Manchester United arasındaki dev maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri...