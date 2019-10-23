24 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta A101 aktüel ürünler listesinde neler var?

Her perşembe mağazanın tüketicileri tarafından araştırlan A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da merak konusu oldu. Yeni haftaya ait A101 aktüel ürünler kataloğu, marketler zincirinin internet sitesinde ve mağazalarında yayınlandı. Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Samsung akıllı telefon ve Samsung FULL HD televizyon, 24 Ekim perşembe günü indirimli fiyatı ile mağazalardaki yerini alacak. Haberimizde, A101 aktüel ürünler listesini bulabilir, yeni haftaya ait aktüel ürünlerin özellikleri ve fiyatları ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.