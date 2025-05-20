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Haberler Yaşam ALDIN ALDIN! A101 aktüel indirim kataloğu 22 Mayıs 2025: Bu hafta A101'de tiny house ve karavan fırsatı!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:58

ALDIN ALDIN! A101 aktüel indirim kataloğu 22 Mayıs 2025: Bu hafta A101'de tiny house ve karavan fırsatı!

A101 aktüel indirim kataloğu 22 Mayıs 2025 ile alışveriş severlerin dikkatini çekiyor. Her perşembe yenilenen aktüel raflarında yerini alan teknolojiden tekstile pek çok ürün listelerde yerini aldı. Zincir marketlerde her hafta belirli günlerde fiyat düşüşleri yaşanıyor. Haftanın yıldızlarında tiny house ve çekme karavan var. Fiyatları takip edenler listelerini çıkarıyor. İşte, A101 katalog:

ALDIN ALDIN! A101 aktüel indirim kataloğu 22 Mayıs 2025: Bu hafta A101’de tiny house ve karavan fırsatı!

A101 aktüel indirim kataloğu ile pek çok kategoride fırsatlı ürünler dikkat çekiyor. Market alışverişlerini yapmaya hazırlananlar öncelikle broşürleri kontrol ediyor. Aktüel ürünlerin yanı sıra yeme-içme kategorisinde de fırsat yakalamak mümkün. İşte, 22 Mayıs 2025 A101 aktüel ürünler:

ALDIN ALDIN! A101 aktüel indirim kataloğu 22 Mayıs 2025: Bu hafta A101’de tiny house ve karavan fırsatı!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 MAYIS 2025

A101 aktüel katalog her hafta perşembe günleri takip ediliyor. Yeni haftanın aktüel ürünleri 22 Mayıs günü satışta olacak. İşte, fırsat ürünleri:

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ALDIN ALDIN! A101 aktüel indirim kataloğu 22 Mayıs 2025: Bu hafta A101’de tiny house ve karavan fırsatı!

3 Raflı Bebek ve Çocuk Odası Kitaplığı: 699 TL

6 Çekmeceli Saklama Dolabı: 1.499 TL

Çok Amaçlı Mutfak Rafı: 999 TL

Matara: 130 TL

Su Bardağı 6'lı: 139 TL

Meşrubat Bardağı 6'lı: 149 TL

Borosilikat Kupa: 64,50 TL

Renkli Cam Pipet 6'lı: 45 TL

Porselen Kase: 55 TL

Katlanır Lavabo Süzgeci: 89 TL

Düzenleyici Kutu: 59,50 TL

Çöp Kovası: 175 TL

Mini Çöp Kovası (Ayıcık şekilli): 39,50 TL

Limon Sıkacağı: 34,50 TL

Figürlü Saklama Kabağı 4'lü: 49,50 TL

Pipetli Bardak: 39,50 TL

Kutulu Bıçak Seti 2'li: 120 TL

ALDIN ALDIN! A101 aktüel indirim kataloğu 22 Mayıs 2025: Bu hafta A101’de tiny house ve karavan fırsatı!

Saç Kesme Makinesi: 499 TL

Şarjlı Su Pompası: 329 TL

El Blenderı: 499 TL

El Mikseri: 399 TL

Bluetooth Baskül: 349 TL

Cam Su Isıtıcı: 799 TL

Tost Makinesi: 2.199 TL

Kahve Makinesi: 999 TL

ALDIN ALDIN! A101 aktüel indirim kataloğu 22 Mayıs 2025: Bu hafta A101’de tiny house ve karavan fırsatı!

Yastık Kılıfı 2'li: 65 TL

Sofra Bezi: 59,50 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 139 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 179 TL

Kadın Kışlık Terlik: 189 TL

Buzdolabı 15.999 TL

Derin Dondurucu 13.499 TL