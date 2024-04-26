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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL KATALOGU 2 MAYIS: Çekme karavan fırsatı! İndirimin şenliği bu PERŞEMBE A101'de
Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 21:49

A101 AKTÜEL KATALOGU 2 MAYIS: Çekme karavan fırsatı! İndirimin şenliği bu PERŞEMBE A101'de

A101 aktüel kataloğu yayında. 2 Mayıs Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü çekme karavan oldu. Bu hafta alışveriş severler için ankastre setlerinden, ev tekstili ürünlerine, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine, mobilyalardan oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürün katalog ve fiyat listesi

A101 AKTÜEL KATALOGU 2 MAYIS: Çekme karavan fırsatı! İndirimin şenliği bu PERŞEMBE A101’de

A101 katalog Perşembe indirimleri listelendi. 2 Mayıs 2024 Perşembe günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek A101 indirimlerinde. İşte sayfa sayfa A101 aktüel kataloğu

A101 AKTÜEL KATALOGU 2 MAYIS: Çekme karavan fırsatı! İndirimin şenliği bu PERŞEMBE A101’de

Sinbo Elektrikli Süpürge 699 TL
Arzum Tost Makinesi 1.499 TL
Homend şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
Homend Çay Makinesi 999 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 269 TL
Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı ütü 699 TL

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A101 AKTÜEL KATALOGU 2 MAYIS: Çekme karavan fırsatı! İndirimin şenliği bu PERŞEMBE A101’de

ÇEKME KARAVAN 239.000 TL

A101 AKTÜEL KATALOGU 2 MAYIS: Çekme karavan fırsatı! İndirimin şenliği bu PERŞEMBE A101’de

Arzum Saç Maşası 549 TL

Vip Mop Temizlik Kova Seti 475 TL
750 ml Domestos Çamaşır Suyu 27.50 TL
Kartuş Ağda Çeşitleri 34.90 TL
Ağda Bezi 34.90 TL

A101 AKTÜEL KATALOGU 2 MAYIS: Çekme karavan fırsatı! İndirimin şenliği bu PERŞEMBE A101’de

24'lü Agiss Ağda Bandı 24.90 TL
55'li Agiss Ağda Bandı 39.90 TL
Agiss Tüy Dökücü Köpük 49.90 TL
Hobby El ve Vücut Losyonu 32.50 TL

6'lı Sarıkız Doğal Mineralli Su 24.50 TL
2 L Çamlıca Gazlı İçecek 30 TL

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