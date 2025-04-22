Haberler
Yaşam
ATV canlı izle HD: Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 22.04.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
14:26
ATV canlı izle ekranı başında futbolseverler yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda oynanacak ilk karşılaşma için nefesler tutuldu. Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. 22 Nisan Salı ATV yayın akışı ve frekans bilgisi ile takip edilen kanalda kupa heyecanı yaşanıyor. 'Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle' araştırmalarına hız kazandıran taraftar takibe başladı. İşte, ATV canlı izle HD ekranı: