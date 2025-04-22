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Haberler Yaşam ATV canlı izle HD: Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 22.04.2025 14:19 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:26

ATV canlı izle HD: Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle

ATV canlı izle ekranı başında futbolseverler yerini aldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda oynanacak ilk karşılaşma için nefesler tutuldu. Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. 22 Nisan Salı ATV yayın akışı ve frekans bilgisi ile takip edilen kanalda kupa heyecanı yaşanıyor. 'Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle' araştırmalarına hız kazandıran taraftar takibe başladı. İşte, ATV canlı izle HD ekranı:

ATV canlı izle HD: Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle

ATV canlı maç izle başlıklı araştırmalar arama motorlarına yöneltilirken taraftar tribünde ve televizyon ekranları başında yerini aldı. ATV'de takip edilecek Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç yayını saat 19.45'te Kupa Günlüğü ile başlayacak. Daha sonra karşılaşma için geri sayım başlayacak. İşte, Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle ekranı:

ATV canlı izle HD: Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle

KUPADA YARI FİNAL HEYECANI ATV'DE İZLENİYOR!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı 20.30'da başlayacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

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ATV canlı izle HD: Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle

ATV YAYIN AKIŞI - 22 NİSAN SALI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Tümosan Konyaspor - Galatasaray
22:45 Bir Gece Masalı
01:45 Sustalı Ceylan
04:50 Hercai

ATV canlı izle HD: Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

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ATV canlı izle HD: Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle