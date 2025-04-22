ATV canlı izle HD: Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle

ATV canlı maç izle başlıklı araştırmalar arama motorlarına yöneltilirken taraftar tribünde ve televizyon ekranları başında yerini aldı. ATV'de takip edilecek Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç yayını saat 19.45'te Kupa Günlüğü ile başlayacak. Daha sonra karşılaşma için geri sayım başlayacak. İşte, Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle ekranı: