BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında: Çekme karavan geliyor... İşte BİM aktüel ürünler

BİM aktüel katalog indirimlerinde küçük ev aletleri gündemde. Buharlı ütü, halı ve koltuk temizleme makinesi, elektrikli düdüklü tencere, akıllı saat, ocak ve fırın yanı sıra mutfak ürünleri de dikkat çekiyor. İşte, 19-22 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu...