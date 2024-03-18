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BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında: Çekme karavan geliyor... İşte BİM aktüel ürünler
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
09:43
BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında: Çekme karavan geliyor... İşte BİM aktüel ürünler
BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında. Çekme karavan sürprizi afişlerde yerini aldı. Bu hafta yayımlanan broşür ile adeta yazılı hazırlık yapan BİM'de gölgelikli salıncak, bahçe oturma grubu, kamp sandalyesi ve masası dikkat çekiyor. Öte yandan haftanın yıldızı olarak dikkat çeken ürün çiftçilere özel paylaşıldı: Çapa makinesi! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu...