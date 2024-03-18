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Haberler Yaşam BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında: Çekme karavan geliyor... İşte BİM aktüel ürünler
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:43

BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında: Çekme karavan geliyor... İşte BİM aktüel ürünler

BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında. Çekme karavan sürprizi afişlerde yerini aldı. Bu hafta yayımlanan broşür ile adeta yazılı hazırlık yapan BİM'de gölgelikli salıncak, bahçe oturma grubu, kamp sandalyesi ve masası dikkat çekiyor. Öte yandan haftanın yıldızı olarak dikkat çeken ürün çiftçilere özel paylaşıldı: Çapa makinesi! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında: Çekme karavan geliyor... İşte BİM aktüel ürünler

BİM aktüel katalog indirimlerinde küçük ev aletleri gündemde. Buharlı ütü, halı ve koltuk temizleme makinesi, elektrikli düdüklü tencere, akıllı saat, ocak ve fırın yanı sıra mutfak ürünleri de dikkat çekiyor. İşte, 19-22 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında: Çekme karavan geliyor... İşte BİM aktüel ürünler
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BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında: Çekme karavan geliyor... İşte BİM aktüel ürünler
BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında: Çekme karavan geliyor... İşte BİM aktüel ürünler
BİM aktüel 19-22 Mart kataloğu yayında: Çekme karavan geliyor... İşte BİM aktüel ürünler
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