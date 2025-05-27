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BİM aktüel bu cuma satışta! 30 Mayıs BİM'de neler var, indirimli mi? Terlik, valiz çeşitleri, sinek kovucu...
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
10:32
BİM aktüel bu cuma satışta! 30 Mayıs BİM'de neler var, indirimli mi? Terlik, valiz çeşitleri, sinek kovucu...
BİM'de yeni haftanın aktüel ürünleri belli oldu. Bu Cuma zincir marketlerde çeşitli ürünler satışa çıkıyor. Elektronik ürünlerden mutfak araç gereçlerine, terlik çeşitlerinden temizlik setine birçok ürün yer alıyor. Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği aktüel indirimleri her hafta yeni afişlerle duyuruluyor. Peki, 30 Mayıs BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, BİM aktüel kataloğu!