BİM aktüel bu cuma satışta! 30 Mayıs BİM’de neler var, indirimli mi? Terlik, valiz çeşitleri, sinek kovucu...

BİM, her hata aktüel ürün satışı yapmaya devam ediyor. Salı ve Cuma günü geniş ürün yelpazesiyle indirimler sunan zincir markette her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Alışverişseverlerin sepetlerini dolduracak ürünler indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşuyor. İşte, 30 mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu!