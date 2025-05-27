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Haberler Yaşam BİM aktüel bu cuma satışta! 30 Mayıs BİM'de neler var, indirimli mi? Terlik, valiz çeşitleri, sinek kovucu...
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:32

BİM aktüel bu cuma satışta! 30 Mayıs BİM'de neler var, indirimli mi? Terlik, valiz çeşitleri, sinek kovucu...

BİM'de yeni haftanın aktüel ürünleri belli oldu. Bu Cuma zincir marketlerde çeşitli ürünler satışa çıkıyor. Elektronik ürünlerden mutfak araç gereçlerine, terlik çeşitlerinden temizlik setine birçok ürün yer alıyor. Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği aktüel indirimleri her hafta yeni afişlerle duyuruluyor. Peki, 30 Mayıs BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, BİM aktüel kataloğu!

BİM aktüel bu cuma satışta! 30 Mayıs BİM’de neler var, indirimli mi? Terlik, valiz çeşitleri, sinek kovucu...

BİM, her hata aktüel ürün satışı yapmaya devam ediyor. Salı ve Cuma günü geniş ürün yelpazesiyle indirimler sunan zincir markette her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Alışverişseverlerin sepetlerini dolduracak ürünler indirimli fiyatlarıyla alıcısıyla buluşuyor. İşte, 30 mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM aktüel bu cuma satışta! 30 Mayıs BİM’de neler var, indirimli mi? Terlik, valiz çeşitleri, sinek kovucu...

30 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG!

Kule tipi vantilatör: 1.390 TL

43" televizyon: 11.750 TL

55" televizyon: 27.900 TL

32" televizyon: 4.390 TL

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BİM aktüel bu cuma satışta! 30 Mayıs BİM’de neler var, indirimli mi? Terlik, valiz çeşitleri, sinek kovucu...

Akıllı cep telefonu: 9.250 TL

Smart çelik kasa: 1.950 TL

Sinek kovucu ürün

Gece lambası

Turbo siyah cam ankastre set (ocak, fırın, davlumbaz): 8.690 TL

BİM aktüel bu cuma satışta! 30 Mayıs BİM’de neler var, indirimli mi? Terlik, valiz çeşitleri, sinek kovucu...

Beyaz cam ankastre set: 9.250 TL

Mikrodalga fırın: 2.499 TL

Dondurucu 5+1 çekmece: 10.990 TL

3 çekmeceli derin dondurucu: 6.900 TL

Kablosuz buharlı ütü: 1.990 TL

Şarjlı süpürge: 4.790 TL

BİM aktüel bu cuma satışta! 30 Mayıs BİM’de neler var, indirimli mi? Terlik, valiz çeşitleri, sinek kovucu...

Mini blender seti: 1.449 TL

Çok amaçlı el tartısı: 349 TL

Süpürge modeli: 6.190 TL

Saç kurutma makinesi: 999 TL

Dondurma yapabilen yoğurma makinesi: 3.490 TL

Mini fırın: 1.950 TL