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Haberler Yaşam İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-19-21 Şubat 2025: Kahve makinesi, düdüklü tencere, dikey ütü, blender seti...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:44

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-19-21 Şubat 2025: Kahve makinesi, düdüklü tencere, dikey ütü, blender seti...

BİM aktüel ve indirim günleri her hafta salı, çarşamba ve cuma gündemde. Emaye ürünler, düdüklü tencere, dikey buharlı ütü, kahve makinesi, mini buzdolabı, yazıcı, blender seti, seyahat ütüsü gibi pek çok ürün reyonlarda yerini alırken deterjanlar, yumuşatıcılar, bebek bezi fırsatları da raflarda. İşte, 18 Şubat indirimleri, 19 Şubat eve teslim ürünler ve 21 Şubat 2025 BİM aktüel katalog...

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-19-21 Şubat 2025: Kahve makinesi, düdüklü tencere, dikey ütü, blender seti...

BİM aktüel ürünler kataloğu 18-19-21 Şubat 2025 tarihleri ile takip ediliyor. Fırsat reyonlarından alışveriş yapmak isteyenler aktüel sepetlerini de değerlendiriyor. İşte, yeni haftanın BİM indirimleri...

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-19-21 Şubat 2025: Kahve makinesi, düdüklü tencere, dikey ütü, blender seti...

BİM AKTÜEL 18-19-21 ŞUBAT KATALOĞU

İşte yeni haftanın BİM indirimleri:

Sihirli Boyama Kitabı – 69,00 TL
Eğlenceli Çıkartma Kitapları – 39,00 TL
Boyama Kitapları (Farklı çeşitlerde) – 19,50 TL
Hikaye Kitapları – 49,50 TL
Kodlamalı Hikaye Kitapları – 44,50 TL

Oyuncak Yataklı Puset – 199,00 TL
Oyuncak Güzellik Seti (Işıklı fön makinesi, pil dahil değil) – 199,00 TL
Oyuncak Meyve Kesme – 189,00 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-19-21 Şubat 2025: Kahve makinesi, düdüklü tencere, dikey ütü, blender seti...

Namaz Elbisesi (S-M, L-XL, Yanlardan bağlamalı) – 229,00 TL
Fırfırlı Dikişsiz Bone (Çift kat, %100 pamuk kumaş) – 59,00 TL
Düz Dikişsiz Bone (Çift katlı) – 39,50 TL
Geçme Bone (%87 Viskon, %13 Elastan) – 49,00 TL
Kaymaz Bone (Kaymayı önleyici silikon şerit, %87 Viskon, %13 Elastan) – 59,00 TL
Klimali Fit Bone – 59,00 TL
Eşarp (~100x100 cm) – 79,00 TL
Yazma (~100x100 cm) (Yeşil altın kokulu) – 79,00 TL
Penye Şal (65x170 cm) – 79,00 TL
Eşarp Tokası – 19,50 TL

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-19-21 Şubat 2025: Kahve makinesi, düdüklü tencere, dikey ütü, blender seti...

Gravürlü Cam Borosilikat Demlik (~1500 cc) – 249,00 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler – 249,00 TL
Gümüş Kaplamalı Cam Dekoratif Kase – 349,00 TL

Kilitle Saklama Kabı (~1900 cc) – 159,00 TL
Kilitle Saklama Kabı (~1200 cc) – 129,00 TL
Kilitle Saklama Kabı (~800 cc) – 99,00 TL

İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-19-21 Şubat 2025: Kahve makinesi, düdüklü tencere, dikey ütü, blender seti...

Kahve Moka Pot (~150 ml) – 229,00 TL
Cam Ayaklı Şekerlik (~650 cc, Glam in Love) – 149,00 TL
Renkli Kulplu Cam Bardak Çeşitleri (Farklı renk ve çeşitlerde) – 109,00 TL

Dikdörtgen Tabak (~19 cm x 13 cm, 2'li) – 109,00 TL
Dikdörtgen Sunum Tabağı (~30,5 cm x 10,5 cm) – 139,00 TL

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