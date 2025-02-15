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İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-19-21 Şubat 2025: Kahve makinesi, düdüklü tencere, dikey ütü, blender seti...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
11:44
İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 18-19-21 Şubat 2025: Kahve makinesi, düdüklü tencere, dikey ütü, blender seti...
BİM aktüel ve indirim günleri her hafta salı, çarşamba ve cuma gündemde. Emaye ürünler, düdüklü tencere, dikey buharlı ütü, kahve makinesi, mini buzdolabı, yazıcı, blender seti, seyahat ütüsü gibi pek çok ürün reyonlarda yerini alırken deterjanlar, yumuşatıcılar, bebek bezi fırsatları da raflarda. İşte, 18 Şubat indirimleri, 19 Şubat eve teslim ürünler ve 21 Şubat 2025 BİM aktüel katalog...