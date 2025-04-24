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Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
10:06
Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor
İstanbul dün 13 saniyelik depremle sarsıldı. 6.2 şiddetindeki deprem sonrası büyük panik yaşayan İstanbullular Millet bahçelerine ve parklara aktı. Evlerine girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar yeni günü çadırlarda karşıladı…