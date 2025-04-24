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Haberler Yaşam Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:06

Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor

İstanbul dün 13 saniyelik depremle sarsıldı. 6.2 şiddetindeki deprem sonrası büyük panik yaşayan İstanbullular Millet bahçelerine ve parklara aktı. Evlerine girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar yeni günü çadırlarda karşıladı…

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Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor

İstanbul'da dün yaşanan depremlerin ardından geceyi parklara kurdukları çadırda geçiren İstanbullular, yeni günü çadırlarda karşıladı.

Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor

Pendik'te bulunan Millet Bahçesi ve diğer parklar, vatandaşların geceyi geçirmek için tercih ettiği alanlar oldu.

Deprem korkusu yaşayan İstanbullular geceyi çadırlarda geçirdi | Video

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Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor

Kimi vatandaşlar sabahın erken saatlerinde çadırda kalmaya devam ederken, kimileri de günün aydınlanmasıyla çadırını toplayıp evine gitti.

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Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor

Geceyi çadırda torunlarıyla geçiren Sevim Akgül, "Biz de evimize gitmek istiyoruz ama maalesef gidemiyoruz. Çoluk çocuk, torunlar burada. Geceyi rahat geçiremedik, soğuktu. Evin gibi olmuyor. Eve gitmeyi düşünmüyoruz" dedi.

İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı | Video

Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor

'NEREYE KADAR BÖYLE BEKLEYECEĞİZ ONU BİLMİYORUM'

Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da çadır kuran vatandaşlar geceyi parkta geçirdi. Ailesi ile parkta sabahlayan Emrah Taş, "Geceyi parkta geçirdik, korktuk yani korkmadık değil.

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından vatandaşlar geceyi parklara kurdukları çadırlarda geçirdi | Video