Binlerce İstanbullu Millet Bahçeleri’nde: Yeni günü çadırlarda karşıladılar! Korkunçtu hala sallanıyor

'NEREYE KADAR BÖYLE BEKLEYECEĞİZ ONU BİLMİYORUM'

Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da çadır kuran vatandaşlar geceyi parkta geçirdi. Ailesi ile parkta sabahlayan Emrah Taş, "Geceyi parkta geçirdik, korktuk yani korkmadık değil.

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından vatandaşlar geceyi parklara kurdukları çadırlarda geçirdi | Video