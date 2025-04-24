Video Yaşam İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından vatandaşlar geceyi parklara kurdukları çadırlarda geçirdi | Video
İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından vatandaşlar geceyi parklara kurdukları çadırlarda geçirdi | Video

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından vatandaşlar geceyi parklara kurdukları çadırlarda geçirdi | Video

24.04.2025 | 09:00

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar sokaklarda ve camilerde uyumayı tercih etti. Çoğu vatandaş battaniyeleri ile camilere sığındı ve parklara çadır kurarak geceyi atlatmaya çalıştı.

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İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine dönmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi. Bahçelievler Yenibosna'da da bazı vatandaşlar geceyi sokakta yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınmaya çalışarak geçirdi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması sonrası gece boyunca vatandaşların kullanımına açık olan camiiler de vatandaşların uyumak için tercih ettiği mekanlardan oldu. Fatih'te bulunan Şehzade Camii içerisinde vatandaşların uyuduğu anlar görüntülendi. Vatandaşlar camii içerisinde hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunarak geceyi atlatmaya çalıştı.
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