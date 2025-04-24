İstanbul'daki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü: Millet Bahçeleri toplanma alanı oldu | Video

İstanbul'un her iki yakasındaki birçok ilçede yer alan millet bahçeleri, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplanma alanlarına dönüştü.