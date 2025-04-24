Video Yaşam İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı | Video
İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı | Video

İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı | Video

24.04.2025 | 09:01

İstanbul'da dün yaşanan depremlerin ardından geceyi parklara kurdukları çadırda geçiren İstanbullular, yeni günü çadırlarda karşıladı.

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İstanbul'da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından açık alanlara ve parklara akın eden İstanbul halkı, geceyi de parklara kurdukları çadırlarda geçirdi. Soğuk havanın da etkisiyle oldukça zor bir gece geçiren İstanbullular, sabahın ilk ışıklarını çadırların içinde karşıladı. O adreslerden birisi de Kadıköy Özgürlük Parkı oldu. Kimi arkadaşlarıyla kimi ailesi ile kimi de tek başına Özgürlük Parkı'na gelerek kurdukları çadırda yeni güne uyandı.
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