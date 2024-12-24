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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Aralık Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:08
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Aralık Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
24 Aralık 2024 Salı gününün maç programı futbolseverlerin ve taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar günün maçlarını ekranlara taşıyor. Peki, 24 Aralık 2024 Salı günü hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?