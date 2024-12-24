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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Aralık Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:08

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Aralık Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

24 Aralık 2024 Salı gününün maç programı futbolseverlerin ve taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar günün maçlarını ekranlara taşıyor. Peki, 24 Aralık 2024 Salı günü hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Aralık Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, haftanın ikinci gününde de son sürat devam ediyor. 24 Aralık 2024 Salı günü, TFF U19 Elit Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve diğer önemli liglerde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar yapılacak, karşılaşmalar saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Aralık Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TFF U19 ELİT LİGİ

12:00 Altınordu - Galatasaray
12:00 Fenerbahçe - Konyaspor
12:00 Kayserispor - Beşiktaş

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Aralık Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

18:00 Beşiktaş - Bodrum Basket
18:00 Botaş - Fenerbahçe Opet
19:00 Anadolu Efes - Darüşşafaka (Basketbol Gençler Ligi Erkek)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Aralık Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KÖRFEZ KUPASI - GRUP A

17:25 Umman - Katar

20:30 Birleşik Arap Emirlikleri - Kuveyt

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Aralık Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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