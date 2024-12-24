BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 24 Aralık Salı bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı, haftanın ikinci gününde de son sürat devam ediyor. 24 Aralık 2024 Salı günü, TFF U19 Elit Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve diğer önemli liglerde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar yapılacak, karşılaşmalar saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...