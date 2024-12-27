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Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
09:25
Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 27 Aralık Cuma günü oynanacak maçlar futbolseverlere ve taraftarlara heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Günün maç programında yer alan karşılaşmalar, TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar aracılığıyla ekranlara gelecek. Futbol heyecanını kaçırmak istemeyenler, maçlarla ilgili detaylı araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, 27 Aralık Cuma hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?