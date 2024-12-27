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Haberler Yaşam Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:25

Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 27 Aralık Cuma günü oynanacak maçlar futbolseverlere ve taraftarlara heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Günün maç programında yer alan karşılaşmalar, TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar aracılığıyla ekranlara gelecek. Futbol heyecanını kaçırmak istemeyenler, maçlarla ilgili detaylı araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, 27 Aralık Cuma hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Haftanın beşinci günü olan 27 Aralık Cuma, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olmaya hazırlanıyor. Bugün, Premier Lig, Avustralya Ligi ve İngiltere Ligi'nde gerçekleşecek çekişmeli mücadeleler ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi takımlar sahada olacak, maçlar hangi saatlerde ve hangi kanallarda yayınlanacak? İşte, 27 Aralık Cuma maç fikstürü haberin devamında...

Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

27 ARALIK CUMA İNGİLTERE PREMİER LİG MAÇLARI

22:30 Brighton & Hove Albion - Brentford (beIN SPORTS 4)

23:15 Arsenal - Ipswich Town (beIN SPORTS 3)

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Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

27 ARALIK CUMA AVUSTRALYA PREMİER LİG MAÇLARI

11:35 Adelaide United - WS Wanderers
13:45 Perth Glory - Macarthur Bulls

Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

27 ARALIK CUMA PORTEKİZ PREMİER LİG MAÇLARI

23:15 Arouca - Gil Vicente

Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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