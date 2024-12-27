Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Haftanın beşinci günü olan 27 Aralık Cuma, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olmaya hazırlanıyor. Bugün, Premier Lig, Avustralya Ligi ve İngiltere Ligi'nde gerçekleşecek çekişmeli mücadeleler ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi takımlar sahada olacak, maçlar hangi saatlerde ve hangi kanallarda yayınlanacak? İşte, 27 Aralık Cuma maç fikstürü haberin devamında...